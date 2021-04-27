Президент Туреччини Тайіп Ердоган оголосив в країні повний локдаун з 19:00 29 квітня до 5:00 17 травня через ситуацію з коронавірусом.

Правила повного локдауну, який починається в Туреччині з 29 квітня і триватиме до 17 травня, не будуть поширюватися на іноземних туристів.

Читайте такожУкраїна може збільшити кількість чартерів до ТуреччиниЯк говориться в циркулярі МВС країни, звільнення від обмежень комендантської години поширюється на іноземців, які перебувають в країні тимчасово як туристи. При цьому, іноземці, які мають посвідку на проживання або довгострокову візу повинні підкорятися правилам локдауну.

Під час тритижневого локдауну продуктові магазини, ринки працюватимуть з 10:00 до 17:00 з понеділка по суботу. А по неділях все буде закрито. Будуть також працювати чергові аптеки. Кафе і ресторани будуть працювати тільки на винос і на доставку. Ресторани готелів будуть обслуговувати тільки проживаючих в них постояльців.

Крім цього, з 29 квітня в країні міжміські поїздки будуть можливі тільки з обов'язковим дозволом. Бронювання готелів не є винятком для обмежень на міжміські поїздки. Громадський транспорт працюватиме з 50% заповнюваністю.

Локдаун в Туреччині

Президент Туреччини Тайіп Ердоган оголосив у країні повний локдаун з 19:00 29 квітня до 5:00 17 травня через ситуацію з коронавірусом. Всі організації та установи припинять діяльність, за винятком деяких підприємств.

У своєму виступі турецький президент не уточнив, чи стосуватимуться правила локдауну іноземних громадян. Це викликало багато питань у туристичному секторі країни. Після чого сьогодні вранці вийшло роз'яснення турецького МВС, в якому уточнюється, що готелі не можуть розміщувати громадян Туреччини, проте іноземних туристів вони приймати можуть.

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Автор: Ірина Погоріла