У липні 2024 року страйки співробітників цивільної авіації заплановані в Італії, Ірландії та Великій Британії.

Сезон літніх відпусток загалом вносить хаос у транспортне сполучення в усій Європі, адже через занадто великі потоки туристів в аеропортах спостерігаються великі черги, також нерідко трапляються затримки і навіть скасування рейсів.

Ще гіршою ситуація стає тоді, коли співробітники транспортної інфраструктури вирішують влаштувати страйки, вимагаючи підвищення зарплат і поліпшення умов праці. Оскільки найчастіше про такі страйки попереджають заздалегідь, у туристів є час переглянути або трохи скоригувати свої плани, щоб уникнути неприємних ситуацій.

Зокрема, як попереджає Euronews Travel, у липні 2024 року страйки співробітників цивільної авіації заплановано в Італії, Ірландії та Великій Британії.

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Страйк персоналу аеропортів в Італії

В Італії працівники аеропортів, які перебувають у профспілках, планують загальнонаціональний страйк на 5 липня 2024 року. Зокрема, протягом усього дня буде порушено роботу в аеропортах таких міст, як Рим, Венеція, Мілан, Болонья, Кротоне, Ламеція-Терме та Реджо-Калабрія. Імовірні збої в польотах.

Страйк пілотів в Ірландії

26 червня пілоти флагманського авіаперевізника Ірландії Aer Lingus почали безстроковий страйк за принципом "працюй за правилами". Це означає, що вони не працюватимуть у неробочі години та не прийматимуть зміни у своєму графіку. У результаті цього до 7 липня було скасовано близько 400 рейсів.

Страйк співробітників аеропорту Гатвік у столиці Великої Британії

Близько 300 співробітників служб безпеки і пасажирських служб лондонського аеропорту Гатвік проведуть страйки 12-14 липня і 18-21 липня, що може призвести до затримок під час огляду багажу і вплинути на пасажирів, які потребують спеціальної допомоги. Щоб уникнути проблем, туристам радять приїжджати в аеропорти заздалегідь.

Як повідомляв УНІАН, ще одна проблема, що впливає на пунктуальність авіарейсів цього літа – сильна спека, адже за екстремальних температур авіакомпаніям доводиться затримувати або навіть скасовувати вильоти. Щоб убезпечити себе, туристам радять обирати найбільш ранні рейси дня.

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