Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов зазначає, що уряд найближчим часом розгляне питання щодо впровадження вимоги для всіх іноземців мати негативний результат ПЛР-тесту при в'їзді до України.
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Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час Години запитань до уряду в парламенті.
Відповідаючи на запитання, коли Україна вимагатиме від тих, хто в'їжджає на територію України, довідку про відсутність захворювання на COVID-19, Степанов зауважив, що міністерством "вже винесено на розгляд уряду зміни до постанови, які це передбачають".
"Упевнений, що на найближчому засіданні уряду це питання буде розглянуте, і всі громадяни інших країн, які в'їжджають в Україну, незалежно від рівня захворюваності в їхніх країнах, повинні будуть надати довідку, що не більше ніж за 48 годин, коли вони в'їхали, зробили тест ПЛР і мають негативний цей тест", - сказав міністр.
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