Міністр охорони здоров’я зазначає, що міністерство вже запропонувало уряду внести зміни до відповідної постанови.

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов зазначає, що уряд найближчим часом розгляне питання щодо впровадження вимоги для всіх іноземців мати негативний результат ПЛР-тесту при в'їзді до України.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час Години запитань до уряду в парламенті.

Відповідаючи на запитання, коли Україна вимагатиме від тих, хто в'їжджає на територію України, довідку про відсутність захворювання на COVID-19, Степанов зауважив, що міністерством "вже винесено на розгляд уряду зміни до постанови, які це передбачають".

"Упевнений, що на найближчому засіданні уряду це питання буде розглянуте, і всі громадяни інших країн, які в'їжджають в Україну, незалежно від рівня захворюваності в їхніх країнах, повинні будуть надати довідку, що не більше ніж за 48 годин, коли вони в'їхали, зробили тест ПЛР і мають негативний цей тест", - сказав міністр.

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Автор: Тетяна Поляковська