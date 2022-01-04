Найповільніше авіаційна галузь відновлюється у Великобританії, Фінляндії та Ірландії.

Україна увійшла в ТОП-5 країн з відновлення авіатрафіку.

Про це повідомляє Avianews.com з посиланням на Євроконтроль, який об'єднує провайдерів аеронавігації.

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Серед країн, які входять до Євроконтролю, найбільше відновлення трафіку у 2021 році в порівнянні з 2019 роком продемонстрували Албанія (-8% в порівнянні з 2019 роком), Боснія і Герцеговина (-20%), Вірменія (-22%), Україна (-26%) і Греція (-27%).

Найповільніше авіаційна галузь відновлюється у Великобританії, Фінляндії та Ірландії. У цих країнах число перельотів у 2021 році було менше на 62% в порівнянні з 2019 роком.

Україна та авіатрафік:

Державне підприємство обслуговування повітряного руху України "Украерорух" уповноважене державним регулюючим органом цивільної авіації виконувати аеронавігаційне обслуговування в повітряному просторі України.

До складу "Украероруху" входять Український центр планування використання повітряного простору України та регулювання повітряного руху ("Украероцентр"), Служба аеронавігаційної інформації (САІ), авіакомпанія "Украерорух", Навчально-сертифікаційний центр "Украероруху" та 7 регіональних структурних підрозділів.

У жовтні 2021 року "Украерорух" забезпечив 25 тис. 090 рейсів, що становить 83,8% від Жовтневого обсягу докризового 2019 року.

Авіатрафік над Україною у листопаді 2021 року досяг 87% від докризового рівня.