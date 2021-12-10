За листопад у повітряному просторі України виконано понад 19 тисяч рейсів.

Авіатрафік над Україною в листопаді досяг 87% від докризового рівня.

Про це повідомляє прес-служба Державного підприємства обслуговування повітряного руху України ("Украерорух").

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За листопад 2021 року в повітряному просторі України виконано понад 19 тис.рейсів.

"Українські авіакомпанії в листопаді 2021 року виконали 5 926 польотів (на 22,8% менше в порівнянні з листопадом докризового 2019 року), іноземні - 14 016 польотів (менше на 7,7 %). Внутрішні польоти становлять 2 611 рейсів (+15,4 % порівняно з відповідним періодом 2019 року), міжнародні – 9 940 рейсів (-17,3 %), транзитні – 7 391 рейс (-13,9 %)", - йдеться в повідомленні прес-служби.

Відзначається, що позитивна динаміка збільшення трафіку в Україні зобов'язана поступовому відновленню транзитного потенціалу.

"У листопаді до використання повітряних маршрутів в Сімферопольському районі польотної інформації приєдналися азербайджанські авіаперевізники "Azerbaijan Airlines" і "Silk Way West Airlines", а також американська авіакомпанія" American Airlines", - цитує керівника "Украероруху" Андрія Ярмака прес-служба.

"Украерорух" і авіатрафік:

У жовтні 2021 року "Украерорух" забезпечив аеронавігаційним обслуговування 25 тис. 090 рейсів, що становить 83,8% від Жовтневого обсягу докризового 2019 року.

Державне підприємство обслуговування повітряного руху України "Украерорух" уповноважене державним регулюючим органом цивільної авіації виконувати аеронавігаційне обслуговування в повітряному просторі України.

До складу "Украероруху" входять Український центр планування використання повітряного простору України та регулювання повітряного руху ("Украероцентр"), Служба аеронавігаційної інформації (САІ), авіакомпанія "Украерорух", Навчально-сертифікаційний центр "Украероруху" та 7 регіональних структурних підрозділів.

Автор: Герасименко Валентина