В авіакомпанії-лоукостера SkyUP намітилися серйозні проблеми у відносинах з регулюючими держорганами.

Державне підприємство обслуговування повітряного руху України "Украерорух" подає до суду на авіаперевізника через борг у 40 мільйонів гривень.

Читайте такожВтрати авіакомпаній через пандемію можуть скласти 157 мільярдів доларів - IATA

Про це йдеться в єдиному державному реєстрі судових рішень.

В "Украерорусі" запевняють, що авіакомпанія порушила взяті на себе зобов'язань за договором про надання послуг з аеронавігаційного обслуговування №264/1-20 від 1 січня 2020 року і не в повному обсязі розрахувалася за надані послуги.

Позивач вимагає стягнення основного боргу у розмірі 38,5 мільйона гривень, пені у розмірі 653,7 тисячі гривень, 3% річних у розмірі 120,3 тисячі гривень та відшкодування інфляційних втрат у розмірі майже 700 тисяч гривень.

Підготовче засідання у справі має відбутися 22 грудня о 14:30. Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду міста Києва.

Що цьому передувало

Пасажири SkyUp в особистому кабінеті на сайті лоукостера зможуть самостійно обрати вид відшкодування коштів за скасований рейс, не звертаючись до контакт-центру.

Компанія SkyUp запустила онлайн-реєстрації на регулярні внутрішні рейси з Києва, Одеси, Львова, Харкова та Запоріжжя. Отримати посадковий талон можна за 48 годин до вильоту.

Читайте свіжі новини туризму, шукайте ідеї для подорожей і дивіться мальовничі фото з усього світу на Телеграм канал УНІАН.Туризм.

Автор: УНІАН