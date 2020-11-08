"Укрзалізниця" відкриває продаж квитків на низку станцій.
Про це повідомляє прес-служба "Укрзалізниці".
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"Укрзалізниця" позитивно оцінює рішення Державної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій з 00:01 9 листопада відновити рух з більшості закритих станцій. Подорожі у поїздах є більш безпечними для громадян, адже компанія суворо дотримується протиепідемічних заходів", зазначили у прес-службі.
Згідно з рішенням Державної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій з 00:01 9 листопада буде відкрито продаж квитків із залізничних станцій: Берегове, Волосянка-Закарпатська, Великий Березний, Кострино, Перечин, Ставне, Ужгород, Пологи, Сарата, Кулевча, Шепетівка на наступні поїзди:
- № 3/4 Запоріжжя — Ужгород;
- № 10/9 Маріуполь — Київ;
- № 17/18 Харків — Ужгород;
- № 29/30 Київ — Ужгород;
- № 43/44 Івано-Франківськ — Київ;
- № 45/46 Ужгород — Лисичанськ;
- № 81/82 Київ — Ужгород;
- № 84/83 Маріуполь — Київ;
- № 88/87 Ковель — Новоолексіївка;
- № 91/92 Львів — Київ;
- № 98/97 Ковель — Київ;
- № 107/108 Одеса — Ужгород;
- № 116/115 Київ — Бердянськ;
- № 145/146 Київ — Ізмаїл;
- № 217/218 Київ — Рахів;
- № 601/602 Львів — Солотвино-1 (Тячів).
Також згідно з рішенням Державної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій з 00:01 9 листопада буде закрито продаж проїзних документів зі станції Біла Криниця на поїзд № 102/101 Київ — Херсон. До врегулювання ситуації поїзди прослідують через станцію без посадки пасажирів. Висадка пасажирів проводиться за встановленим порядком.
Нове зонування
18 вересня 2020 року в Україні оновили розподіл за карантинними зонами. Нове зонування буде діяти з 21 вересня протягом двох тижнів.
Під час перебування на вокзалах і станціях, а також при посадці на поїзд і безпосередньо в рухомому складі пасажири повинні обов'язково одягнути захисну маску або респіратор, користуватися іншими засобами індивідуального захисту, а також суворо дотримуватися всіх рекомендацій МОЗ для запобігання поширенню коронавірусної інфекції.
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