Попереджають про затримку поїздів сьогодні.

Через ворожі обстріли буде тимчасово змінено маршрут руху поїздів львівського напрямку, які зазвичай прямують через Шепетівку Хмельницької області. Про це повідомляє Акціонерне товариство "Українська залізниця" в Telegram.

Зазначається, що станом на 6:45 зміна маршруту торкнеться поїздів №96 Рахів - Київ, №3 Запоріжжя - Ужгород, №87 Запоріжжя - Ковель.

"Пасажирів із квитками на ці поїзди, які з різних причин сьогодні не зможуть здійснити посадку по своїй станції, ми приймаємо на наступні рейси Укрзалізниці аналогічного напрямку, обмін квитків не є обов'язковим", - йдеться в повідомленні.

Також в "Укрзалізниці" попереджають, що об'їзний маршрут означатиме затримку поїздів, тому про точний час та станції прямування наші провідники інформуватимуть пасажирів безпосередньо у поїзді.

При цьому просять ставитись до ситуації з розумінням,бо приймаються оперативні рішення задля безпеки кожного пасажира.

Зміни у рісі поїздів через ворожі обстріли

Як відомо, 19 липня АТ "Укрзалізниця" також змінювала маршрути поїздів львівського напрямку через Шепетівку Хмельницької області через ворожі обстріли. Тоді затримка поїздів була до двох годин.

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