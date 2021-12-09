Авіарейс з Мілана до Києва перенесли.

В Італії більше сотні українських туристів застрягли в аеропорту через затримку рейсу "Мілан - Київ".

Про це пише ТСН.

Повідомляється, що виліт літака авіакомпанії Wizz Air планувався 21:30 8 грудня, однак його перенесли на 13:00 9 грудня. Пояснили це нібито "перепрацюванням пілотів".

Там заявили, що літак у Мілані приземлився пізніше запланованого, бо персонал літака витратив на підготовку повітряного судна більше часу і за день зробив декілька перельотів із запізненням. Саме тому задля безпеки пасажирів виліт вирішили перенести на пізніше.

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Українські туристи, які вимушено залишилися в аеропорту, обурені ситуацією, що склалась. Вони не розуміють, чому на рейс призначили пілотів, які вже мають перебір льотних годин в інших країнах. Також вони вказують, що мова йде навіть не про погодні умови (снігопад), як пріорітетну умову переносу рейсу.

Повідомляється, що пасажирка, яка летіла на похорон батька, попросила вилетіти до України іншим рейсом, однак їй відмовили.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно українські туристи, якій здійснювали піший похід у Туреччині, застрягли там через смерть учасника групи.

Автор: Олег Давигора