Одеса стала частиною всеукраїнського проекту "Звуки міста", присвяченого 30-річчю незалежності України.

У міжнародному аеропорту "Одеса" відкрили скульптуру, яка відображає звуки міста.

Як передає кореспондент УНІАН, Одеса стала частиною всеукраїнського проекту "Звуки міста", присвяченого 30-річчю незалежності України.

Як уточнили в мерії, визначитися зі звуками міста для скульптури допомогли відомі одесити Олексій Ботвінов, Михайло Рева, Даяна Ястремська та Борис Барський, які ділилися з командою проекту власними відчуттями, враженнями і найважливішими моментами свого життя. Саме ці звуки і були записані. За допомогою комбінації програм звукового дизайну і 3D-візуалізації художники трансформували аудіозаписи в форми. Двометровий арт-об'єкт віддалено нагадує розгорнуте людське вухо.

В комбінацію "пам'ятника звуку" також увійшли враження від творчості вуличних музикантів, смажених бичків на сковороді, гудка Воронцовського маяка, морського прибою та іншого.

Аналогічні скульптури, але зі своїми звуками, з'являться ще в 6 містах України: Києві, Харкові, Дніпрі, Львові та Маріуполі. Також створено об'єднане звучання для території тимчасово окупованого Криму.

В основу кожної скульптури лягли звуки, пов'язані зі спогадами і міркуваннями відомих городян: артистів, спортсменів, художників, учених і підприємців. Інтерв'ю, пошук форм і процес їх створення можна буде побачити в серії документальних фільмів.

Вас також можуть зацікавити новини:

Автор: Лариса Козова