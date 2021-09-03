Кандидата в депутати Одеської обласної ради намагалися вбити.

В Одесі судитимуть двох зловмисників за підрив минулого року автомобіля з власником охоронної фірми "Самсон", кандидата в депутати Одеської обласної ради Андрія Бабенка.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Одеської обласної прокуратури, до суду скеровано обвинувальний акт стосовно двох жителів Одеси через замах на вбивство (ч. 2 ст. 15, п 5, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263 КК України).

Слідством встановлено, що в ніч з 20 на 21 жовтня 2020 року зловмисники, попередньо домовившись, на автомобілі перевезли в певне місце саморобний вибуховий пристрій з пунктом управління і спостереження. Зокрема, пристрій було встановлено в районі автодороги міжнародного значення "Одеса – Кучургани", неподалік села Курган.

Надалі спільники на місці злочину встановили камеру, монітор, акумулятор і саморобний вибуховий пристрій, і привели його в дію з метою вбивства кандидата в депутати Одеської облради. В результаті вибуху пошкоджено автомобіль марки BMW Х-5, а потерпілий отримав тілесні ушкодження.

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Наразі за клопотанням прокуратури обвинувачені перебувають під вартою.

Нагадаємо, 21 жовтня 2020 року в Біляївському районі Одеської області вибухнув автомобіль з власником охоронної фірми "Самсон", кандидатом у депутати Одеської обласної ради Андрієм Бабенком.

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Автор: Лариса Козова