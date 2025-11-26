Серед іншого, у веронському амфітеатрі хочуть встановити ліфти.

Італійська влада вирішила провести масштабну реконструкцію 2000-річного римського амфітеатру у Вероні, щоб зробити його повністю доступним для людей з обмеженими можливостями – саме там планують провести церемонію відкриття зимових Паралімпійських ігор 2026 року.

Однак плани з оновлення стародавньої арени, яка за віком старша за знаменитий римський Колізей, також зіткнулися з критикою.

Чому не всі в захваті від реконструкції амфітеатру у Вероні

Як пише The Guardian, серед іншого переобладнання Арени Верони (Arena di Verona) передбачає встановлення ліфта і туалетів усередині старовинного амфітеатру. Вартість робіт складе 20 мільйонів євро.

"Рішення провести церемонію відкриття в Арена ді Верона продиктоване не тільки естетичними міркуваннями, хоча, звісно, нам подобається демонструвати таку красу. Але це була й ідея зробити арену доступною, і не тільки саму арену, а й весь маршрут від залізничної станції до місця проведення заходу. Тепер вони збираються побудувати ліфт, і для поціновувачів класичних пам'яток будівництво ліфта в римському амфітеатрі – просто богохульство. Але тепер він там буде. І ми вважаємо, що це частина змін. Це також дуже сильний посил", – пояснив виконавчий директор Олімпіади "Мілан-Кортіна 2026" Андреа Варньє.

Водночас він додав, що реконструкція арени стане одним із ключових елементів спадщини Ігор поряд із розширенням доступного громадського транспорту та фінансуванням освіти, а також підготовкою фахівців із зимових паралімпійських видів спорту.

Зимові паралімпійські ігри 2026 в Італії

Як раніше повідомляв УНІАН, зимові Паралімпійські ігри 2026 року відбудуться в італійських Мілані та Кортіна-д'Ампеццо з 6 по 15 березня 2026 року, проте церемонія відкриття відбудеться у Вероні. Водночас спортсмени з Росії та Білорусі не зможуть офіційно взяти участь у змаганнях.

Загалом на зимових Паралімпійських іграх в Італії будуть представлені спортсмени з 50 країн, в тому числі з України, які змагатимуться в шести паралімпійських видах спорту: гірських лижах, біатлоні, лижних перегонах, хокеї з шайбою, сноуборді та керлінгу на візках.

