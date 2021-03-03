Лайнери Boeing 737 братимуть на борт до 120 пасажирів.

Австралійська авіакомпанія Qantas запустила "таємничі рейси", які покликані підтримати в країні внутрішній туризм в умовах пандемії.

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Як повідомляє CNN, особливість рейсів полягає в тому, що пасажири не знають пункту призначення, і дізнаються про нього вже при посадці.

Квитки на три одноденні подорожі (з Брісбена, Сіднея і Мельбурна) надійдуть у продаж вже з 4 березня. Лайнери Boeing 737 будуть брати на борт до 120 пасажирів і летіти до пункту призначення приблизно дві години.

Перевізник все ж дасть кілька натяків на пункт призначення-підказки з'являться на його вебсайті.

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Автор: Дмитро Захаров