У "Гобустані" з'явився україномовний аудіогід \ фото gobustan-rockart.az

В Азербайджані запустили україномовний аудіогід у Державному історико-художньому заповіднику "Гобустан".

Про це в соцмережі Facebook повідомив посол України в Азербайджані Владислав Каневський.

"У межах ініціативи першої леді України Олени Зеленської черговий україномовний аудіогід запрацював у Державному історико-художньому заповіднику "Гобустан"", - написав посол.

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Як зазначив Каневський, це музей просто неба з величезною колекцією історичних експонатів періоду кам’яного віку. Зокрема, культурний ландшафт наскельних малюнків "Гобустану" включено до списку об'єктів Світової спадщини ЮНЕСКО.

фото gobustan-rockart.az

Заповідник Гобустан

Археологічний заповідник, що знаходиться на південь від Баку, являє собою рівнину, розташовану між південно-східним схилом Великого Кавказького хребта і Каспійським морем, і частиною якої є культурний пейзаж наскальних малюнків, розташований на території 537 гектарів.

Пам'ятники Гобустану діляться на дві групи: 1) наскальні зображення і 2) стародавні стоянки та інші об'єкти.

Як повідомляв УНІАН, у Маунт-Вернон - маєтку першого президента Сполучених Штатів Америки Джорджа Вашингтона, запустили україномовний аудіогід.

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