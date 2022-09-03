Це музей просто неба з величезною колекцією історичних експонатів періоду кам’яного віку.

В Азербайджані запустили україномовний аудіогід у Державному історико-художньому заповіднику "Гобустан".

Про це в соцмережі Facebook повідомив посол України в Азербайджані Владислав Каневський.

"У межах ініціативи першої леді України Олени Зеленської черговий україномовний аудіогід запрацював у Державному історико-художньому заповіднику "Гобустан"", - написав посол.

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Як зазначив Каневський, це музей просто неба з величезною колекцією історичних експонатів періоду кам’яного віку. Зокрема, культурний ландшафт наскельних малюнків "Гобустану" включено до списку об'єктів Світової спадщини ЮНЕСКО.

Заповідник Гобустан

Археологічний заповідник, що знаходиться на південь від Баку, являє собою рівнину, розташовану між південно-східним схилом Великого Кавказького хребта і Каспійським морем, і частиною якої є культурний пейзаж наскальних малюнків, розташований на території 537 гектарів.

Пам'ятники Гобустану діляться на дві групи: 1) наскальні зображення і 2) стародавні стоянки та інші об'єкти.

Як повідомляв УНІАН, у Маунт-Вернон - маєтку першого президента Сполучених Штатів Америки Джорджа Вашингтона, запустили україномовний аудіогід.

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