"Замкнуло" на висоті понад 100 метрів над рівнем землі.

У вівторок, 24 грудня, технічна несправність між другим поверхом та вершиною Ейфелевої вежі у Парижі призвела до спрацювання пожежної сигналізації та евакуації сотень відвідувачів. Як пишуть французькі ЗМІ, коротке замикання в електропроводці ліфта зафіксували близько 10:50. У рамках стандартних процедур безпеки усі відвідувачі були евакуйовані. Люди не постраждали.

Зазначається, що пожежники та технічні фахівці зараз проводять перевірку унікальної споруди, щоб з'ясувати причину події.

ЗМІ пишуть, що через коротке замикання спрацювала пожежна сигналізація. Компанія-оператор вежі (SETE) евакуювала близько 1 200 відвідувачів відповідно до чинних процедур безпеки. Очікується, що вежа поступово відкриватиметься для відвідувачів протягом дня, але поки лише з доступом до другого поверху.

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Ейфелева вежа є символом Парижа, побудована у 1889 році й спочатку замислювалася як тимчасова споруда, яка служила вхідною аркою паризької Всесвітньої виставки 1889 року. Її називають найвідвідуванішою платною пам'яткою світу.

Щорічно пам'ятка приймає близько 7 мільйонів відвідувачів, її висота - 330 метрів. Другий поверх розташований на висоті 115 м над землею.

Історичні пам'ятки Парижа - останні новини

Нагадаємо, 15 квітня 2019 року у знаменитому Соборі Паризької Богоматері сталася пожежа, що призвела до обвалу шпиля. Однак вдалося врятувати важливі християнські реліквії, такі як Терновий Вінець та частина Хреста, з якого зняли Ісуса.

Влітку 2020 року влада Франції прийняла остаточне рішення про реконструкцію знаменитого собору Нотр-Дам де Парі. Воно передбачало відновлення собору таким, яким він був до пожежі, хоча раніше архітектори пропонували осучаснити знищений вогнем шпиль.

Нещодавно у Парижі відбулося довгоочікуване відкриття собору. Острів Сіте, де розташований Нотр-Дам, тимчасово закрито для туристів. Доступ отримали лише запрошені гості, серед яких - близько 50 глав держав та урядів.

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