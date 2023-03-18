Квитки на поїзд доступні в застосунку, чат-боті та на сайті перевізника.

В компанії "Укрзалізниця" повідомили, що до міжнародного аеропорту в румунському місті Ясси з України можна доїхати зручним маршрутом потягами.

Про це повідомляє прес-служба перевізника в Telegram. Зазначається, що поїзд №351 Київ-Кишинів відправляється по непарних днях з Києва о 17:02 та прибуває на молдовську станцію Унгени, що неподалік кордону з Румунією, о 07:53 ранку.

"Після проходження прикордонно-митного контролю, який відбувається на вокзалі станції Унгени, пересідайте на поїзд №821 Кишинів-Ясси -Сокола, що відправляється з Унген щодня о 09:51, і вже об 11:13 прибуває на станцію Ясси-Сокола, де кожен поїзд зустрічають автобуси, які довезуть вас у центр міста або у міжнародний аеропорт Ясси", - йдеться в повідомленні.

Відео дня

На зворотному шляху о 17:40 зі станції Ясси-Сокола відправляється поїзд №822 Ясси-Сокола-Кишинів, який прибуває на молдовську станцію Унгени о 18:57. Там можна здійснити пересадку на поїзд №352 Кишинів-Київ, який прибуває на станцію Унгени по парних днях о 20:21. Зупинка поїзда на станції 30 хв.

В "Укрзалізниці" також зазначили, що квитки на поїзд №351/352 доступні в застосунку УЗ, в чат-боті та на сайті. На поїзд №821 Кишинів-Унгени-Ясси-Сокола та його зворотний рейс №822 квитки можна придбати на сайті Молдовської залізниці (www.railway.md), у касі вокзалу в Унгенах або безпосередньо у провідника в поїзді.

Робота "Укрзалізниці"

У березні "Укрзалізниця" розпочала серію планових ремонтів інфраструктури. Це дозволить пришвидшити рух та гарантувати безпечніші та якісніші маршрути.

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