Ціни будуть знижені на 11-15%, залежно від категорії поїзда.

Польська пасажирська залізнична компанія PKP Intercity з 1 березня 2023 року знизить вартість квитків на швидкісних поїздах, якими нині дуже часто користуються українці на шляху до Європи.

Ціни будуть знижені на 11-15%, залежно від категорії поїзда, повідомило видання ЦТС з посиланням на прес-службу польської залізничної компанії.

"Запровадження нижчих цін стало можливим завдяки додатковим оптимізаційним заходам та завдяки збільшенню компенсації для PKP Intercity в 2023 році за Державним договором про надання послуг", – йдеться в повідомленні.

При цьому видання нагадало, що буквально з 11 січня 2023 року PKP Intercity підняла ціни на квитки, обгрунтовуючи це зростанням операційних витрат, спричинених значним зростанням цін на електроенергію.

Поїзди між Україною та Польщею

Після початку Росією повномасштабної війни в Україні в лютому 2022 року, в умовах відсутності авіасполучення та великих черга на кордонах для автотранспорту, найзручнішим способом потрапити до Європи для українців стала залізниця.

У підсумку в 2022 році "Укрзалізниця" перевезла рекордну кількість пасажирів до ЄС. За цей час суттєво збільшилася кількість рейсів до Польщі та Угорщини, а також було відновлено залізничне сполучення з Молдовою, Румунією та Словаччиною.

При цьому найпопулярнішими пересадочними вузлами у Польщі стали Перемишль та Хелм, звідки українці легко можуть пересісти на польські поїзди Інтерсіті до інших міст.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте свіжі новини туризму, шукайте ідеї для подорожей і дивіться мальовничі фото з усього світу на Телеграм-канал УНІАН.Туризм.