Попередній завод закрили ще в 2004 році.

В Румунії побудують новий завод з виробництва пороху і боєприпасів.

Про це заявив міністр економіки країни Флорін Спетару в ефірі TVR Info. За його словами, гроші на будівництво вже є, також укладені партнерські відносини з США і Південною Кореєю. Попередній завод закрили ще в 2004 році, з тих пір країна імпортувала боєприпаси і порох для своєї армії.

"Тепер ми створимо більші виробничі потужності для типів боєприпасів як НАТО, так і не НАТО. На додаток до 800 мільйонів леїв, виділених Міністерством економіки, ми також оплатили партнерські відносини з американськими і південнокорейськими компаніями для початку цього промислового будівництва" , - додав міністр.

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Спетару зазначив, що пандемія і війна призвели до створення і реалізації плану розвитку румунської промисловості, який враховує нові реалії.

Як війна вплинула на Румунію

Як повідомляв УНІАН, у грудні біля берегів Румунії знайшли одну з морських мін, якими Російська Федерація наповнила море.

На початку 2023 року в Генеральному штабі Румунії заявили, що знайшли на узбережжі фрагмент російського ЗРК "Панцир-С1".

10 лютого Росія здійснила черговий масований обстріл України. Тоді Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що російські ракети пролетіли над Молдовою, а потім перетнули повітряний простір Румунії.

Тоді влада країни спростувала це. У Сполучених Штатах також сказали, що не бачать ознак "прямої військової загрози".

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