Хоча в деяких країнах туроператори пропонують й інші напрямки, щоб провести відпустку "з користю для здоров'я".

Поки в Німеччині процес вакцинації від COVID-19 просувається повільно, деякі інші країни вже зробили щеплення майже всьому своєму населенню. І що найголовніше, у них все ще багато доз! Чому б не злітати туди й не зробити щеплення від коронавірусу?

Як пише Bild, саме так подумали й деякі туроператори в Європі. Вони пропонують "вакцинні путівки". Як це працює і скільки коштує? Туроператор з Норвегії World Visitor пропонує SPA-тур в Росію на 3-4 тижні, під час якого можна буде зробити укол препаратом Sputnik V. Але якщо комусь не хочеться відпочивати в Росії, він може отримати свою дозу в транзитній зоні московського аеропорту. А потім полетіти на відпочинок в Туреччину.

Читайте такожВ Італії перехворілим на COVID-19 вводитимуть одну дозу вакциниBild пише, що одна путівок від норвезького туроператора пропонує полетіти в Москву на 22 дні. В путівку входять два авіаквитки, трансфер з аеропорту і назад, а також трансфер в центр вакцинації в супроводі перекладача. Крім того, вакцинного туриста поселять в 4-зірковому готелі зі сніданком. Після першої ін'єкції можна буде з'їздити на кілька днів в Санкт-Петербург чи Сочі. І все це обійдеться в 2999 євро. До речі, сама вакцина Sputnik V у вартість такого туру не входить. За неї доведеться доплатити 70-100 євро.

Якщо ж відпочивати ані в Росії, ані в Туреччині не хочеться, можна зробити укол і на ранок полетіти додому. Тоді ціна поїздки скоротиться до 1199 євро.

У свою чергу, німецький лікар Томас Ассман не радить їздити у "вакцинні відпустки".

"Вакцина Sputnik V у нас не зареєстрована. І, на мою думку, її дуже важко оцінити. Якщо виникнуть будь-які побічні ефекти або ж вакцина нашкодить здоров'ю, ніхто за це не буде відповідальний. Ризик просто надто високий", - сказав він.

Схожі "вакцинні путівки" збирається продавати німецький туроператор Fit Reisen. Ціна подорожі на вакцинацію - 2-3 тисячі євро. Також доведеться додатково заплатити 25-40 євро за одну дозу вакцини.

Читайте такожWashington Post: Забудьте про зброю і нафту, вакцина від COVID-19 тепер дає політичну владуТим часом, у Великій Британії елітний консьєрж-сервіс Knightsbridge Circle нібито пропонує своїм клієнтам поїздки в ОАЕ чи Індію з включеною вакцинацією від коронавірусу. Тим, хто вступить в елітний клуб і заплатить 28 тисяч євро річного внеску, служба пропонує місяць відпустки в одній з цих країн всього за 45 тисяч євро. Ця сума включає трансфер, проживання й щеплення від COVID-19.

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Переклад: Лесь Димань