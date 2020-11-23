Через пандемію і закриті кордони цього року до Венеції практично не приїжджали іноземні туристи.

Туристичний податок у Венеції, який влада планувала ввести цього літа, перенесли на 2022 рік.

Читайте такожУ Венеції під час карнавального сезону провели церемонію польоту янгола (відео)"Зважаючи на нинішню ситуацію, пов'язану з пандемією COVID – 19, ми вирішили зробити важливий крок з тим, щоб посприяти відновленню туристичного потоку", - сказав член муніципальної ради Мікеле Дзуін.

Так, туристи, які приїдуть до Венеції після 1 січня 2022 року, повинні будуть оплачувати новий податок. Поки невідомо, який розмір визначить влада. Влітку вони говорили про 10 євро на людину, передає 34travel.me.

Через пандемію і закриті кордони цього року до Венеції практично не приїжджали іноземці. Економіка міста багато в чому залежить від туризму, тому владі важливо перезапустити процеси і відновити їх після COVID-19.

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Автор: УНІАН