Спеціальні інспектори жорстко контролюватимуть дотримання готельєрами лімітів на відпочиваючих на Майорці.

Один з найпопулярніших курортів Іспанії острів Майорка, який в 2022 році очолив топ найпопулярніших напрямків у світі, оголосив про плани скоротити кількість туристів, які приїжджають сюди на відпочинок.

Про це пише The Sun.

Щоб регулювати туристичні потоки, на курорті мають намір встановити нові більш жорсткі ліміти на кількість доступних для туристів варіантів розміщення.

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Також місцева влада попередила, що власників квартир і вілл, які здають свою нерухомість "понад квоту", штрафуватимуть. Для цього навіть мають намір найняти додаткових інспекторів.

Це сталося після того, як Майорка пережила безпрецедентний наплив туристів влітку 2022 року після зняття обмежень на поїздки через коронавірус, коли готелі та вулиці були заповнені до країв.

Однак замість радості від зростання фінансових потоків, такий туристичний бум викликав нові скарги і протести від місцевих жителів.

У свою чергу представники туристичної галузі заявили, що хочуть, щоб регіон брав якістю відпочинку, а не кількістю туристів. Також вони ставлять собі за мету викорінити хуліганство.

Відпочинок на Майорці – які обмеження вже існують

Популярний іспанський курорт Майорка вже кілька років бореться з надмірним туризмом, а також поганою поведінкою відпочиваючих. Так, ще в 2019 році тут заборонили вживати алкоголь в деяких популярних районах, у тому числі на пляжі, прагнучи вирішити проблему з п'яними туристами.

Влітку 2022 року, коли туристи масово повернулися на Майорку після пом'якшення коронавірусних обмежень, деякі місцеві ресторани вирішили ввести дрес-код, щоб відлякати погано одягнених туристів.

Пізніше готельєри на Майорці вирішили боротися з галасливими туристами, змусивши їх підписувати при заселенні в готелі так званий "кодекс поведінки".

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