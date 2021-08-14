Як виявилося, медузи можуть не тільки заважати купатися у морі, а і приносити шкоду здоров'ю туристів.

Українці, які відпочили на узбережжі Азовського моря у Запорізькій області, скаржаться на випадки інтоксикації організму.

Як пише місцеве видання "РІА Мелітополь", отруєння, яке могло проявитися внаслідок великої кількості медуз, особливо ймовірне, якщо людина має ослаблену імунну систему.

Більшість інтоксикацій в морі обумовлені контактом з кишковопорожнинними. У цій групі безхребетних з понад 9 тисяч видів приблизно 100 належать до типу стрекаючі (Cnidaria) та вважаються отруйними.

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Проте не обов'язково, щоб комплекс симптомів, які з'являються при попаданні в тканини отруйних речовин, був викликаний дотиком медуз. Інтоксикацію може спровокувати навіть сам запах організмів, що розкладаються, якщо їх не прибирають з пляжу, і вони лежать на сонці, а людина вдихає ці пари.

Медики радять при опіках медуз промивати хворе місце морською водою. Також, на думку лікарів, варто міняти купальні костюми після виходу з води на пляжі.

Відпочинок в Україні: що відомо

Автор: Вікторія Гордієнко