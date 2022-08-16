Барселона вважається одним з найнебезпечніших міст світу в плані крадіжок.

В Барселоні поліція завдяки відеозапису затримала злодія, який обікрав туриста на пляжі тоді, коли інший відпочивальник давав інтерв'ю журналістам.

Про це пише The Independent.

Відзначається, що поки один турист захоплено розповідав представникам місцевого телеканалу про те, як йому подобається відпочивати "на красивих та чистих пляжах Барселони", за його спиною з'явився невідомий, схопив сумку, наївно залишену іншим туристом без нагляду посаду, і втік з місця злочину.

Відразу після інциденту поліція переглянула відеозапис і встановила особу злочинця, пред'явивши йому звинувачення в крадіжці.

Як повідомляв УНІАН, раніше цього року іспанська Барселона очолила топ найнебезпечніших місць для відпочинку, де туристів можуть обікрасти.

Вас також можуть зацікавити новини: