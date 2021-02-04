Стефанішина назвала міфом інформацію західних ЗМІ про те, що Україна отримає широкий доступ до вакцини тільки у 2023 році.

Віце-прем’єрка з питань євроінтеграції Ольга Стефанішина розповіла, до чого українським мандрівникам готуватися влітку.

Про це йдеться в інтерв’ю ТСН.

Вона підкреслила, що наразі є три сценарії розвитку подій.

Перший полягає у виникненні труднощів з плануванням літніх поїздок через продовження урядами країн світу жорсткого карантину.

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За словами Стефанішиної, на сьогодні Державна авіаційна служба вже затвердила перелік країн для виїзду українців у літній сезон. Це природні туристичні напрямки, такі як: Туреччина, Кіпр, Туніс, Чорногорія, Хорватія, Болгарія, Грузія, Албанія та інші. Деякі з них країни ЄС.

«Другий сценарій полягає у тому, що може бути суттєве зниження рівня захворюваності в Україні, і це звичайно сприятиме відкриттю кордонів. Але також третій сценарій полягає в тому, що передумовою доступу до певної країни буде отримання вакцини. На той час, як я вже говорила, не буде дефіциту в доступі до вакцини. Це не буде проблемою, так само і в Україні», – зазначила віце-прем’єрка.

Вона назвала міфом інформацію західних ЗМІ про те, що Україна отримає широкий доступ до вакцини тільки у 2023 році.

«Ми вже маємо позитивні рішення щодо COVAX. Ми також маємо достатньо успішні переговори з визнаними виробниками вакцин. Так само ми ведемо перемовини з ЄС щодо перерозподілу надлишків вакцин в Україну. Тому, це (стаття The Economist) абсолютно нереалістичний сценарій. Ми говоримо про те, що вакцини в Україні будуть вже навесні цього року точно, можливо, й раніше», – пояснила Стефанішина.

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Автор: УНІАН