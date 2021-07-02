Це зроблено для уникнення скупчення людей в умовах пандемії COVID-19.

Мер Флоренції Даріо Нарделла видав розпорядження про заборону прогулянок по історичному центру міста і прилеглих до нього районах в нічний час.

Це зроблено для уникнення скупчення людей в умовах пандемії COVID-19. Знаходження в центральних районах Флоренції, включаючи дуже популярні у туристів Санто-Спіріто, Площа Санта-Кроче, площа біля палаццо Строцці, можливе лише в тому випадку, якщо люди сидять в кафе, ресторанах або барах.

Як повідомляє CNN, прогулюватися в цих районах можна лише з 6 години ранку до 9 години вечора. Крім того, забороняється їсти і пити на сходинках храмів і палаців.

Читайте такожВлада Флоренції заборонила перекушувати на центральних вулицях містаЗа порушення цих вимог, які діятимуть до кінця пандемії, доведеться заплатити штраф у розмірі від 400 до 1000 євро, передає kommersant.

З початку пандемії в Італії захворіли 19 понад 4,3 млн осіб, померли понад 127 тис. У Флоренції зафіксовано понад 67 тис. випадків захворювання за цей час.

Вас також можуть зацікавити новини

Читайте свіжі новини туризму, шукайте ідеї для подорожей і дивіться мальовничі фото з усього світу на Телеграм канал УНІАН.Туризм.

Автор: Ірина Погоріла