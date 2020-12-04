Влада Кіпру ввела категорії для країн з урахуванням поширення коронавірусу. Українським туристам для того, щоб потрапити на відпочинок у цю країну потрібно буде робити два тести на коронавірус.

Влада Кіпру прийняла рішення відкрити кордони для іноземних туристів і відновити роботу аеропортів з 1 березня.

Читайте такожУкраїна оновила список країн "зеленої" та "червоної" зони: по прибуттю з Франції більше не доведеться йти на самоізоляціюПро це йдеться в повідомленні на сайті уряду країни. Зокрема, Кіпр вводить зелену, помаранчеву і червону категорії для країн за поширення коронавірусу.

До червоної категорії по захворюваності на COVID-19 влада країни вже віднесла Україну, Білорусь, Ізраїль, Ліван, Єгипет, ОАЕ а також низку інших країн. Щоб відвідати Кіпр, громадяни цих країн повинні будуть здати два ПЛР-тести: один аналіз потрібно зробити за 72 години до вильоту, а другий в аеропорту прильоту - Ларнаці або Пафосі. Вартість тесту на Кіпрі складе, імовірно, 30-40 євро.

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Автори: Ірина Погоріла, Лесь Димань