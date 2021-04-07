Кабінет міністрів ухвалив рішення, яким визначено для іноземців та осіб без громадянства, які постійно проживають в Україні, такий порядок в'їзду, як для громадян України (наявність ПЛР-тесту або самоізоляція).
Читайте такожХорватія дозволить в'їзд туристам з України: названо умовиЯк передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення прийнято під час засідання уряду.
Також передбачається виключити необхідність наявності ПЛР-тестів для іноземців та осіб без громадянства віком до 12 років.
Рішення ухвалено без обговорення.
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