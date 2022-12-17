Цього року головна ялинка країни буде штучна, її прикрасять енергозберігаючими гірляндами та кульками в кольорах українського прапора.

На Софійській площі в центрі Києва вже практично змонтували та розпочинають прикрашати символічну ялинку незламності.

Як повідомив мер Києва Віталій Кличко, цього року головна ялинка країни буде штучна, заввишки 12 метрів. Її прикрасять енергозберігаючими гірляндами, що світитимуться від генератора, а підсвічення ялинки, скоріш за все, відбуватиметься в певні години.

За його словами, цього року новорічне дерево прикрасять іграшками минулих років, використавши близько тисячі куль синіх і жовтих кольорів та білих голубів. Верхівку головної ялинки вінчатиме герб України. Нижня частина ялинки буде оформлена стендами з прапорами країн, що допомагають Києву впоратися з викликами та наслідками війни.

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Також поруч з ялинковим генератором столична влада планує облаштувати точки для підзарядки гаджетів, розмістивши їх в тематичному наметі, подробиці про який в мерії обіцяють розповісти пізніше.

"Нагадаю, що цьогоріч ялинку встановлюємо та прикрашаємо за рахунок меценатів і бізнесу, генератор теж надали благодійники. Місто коштів не витрачає. Масових розважальних заходів, фудкортів, ярмарків та атракціонів на Софійській площі цьогоріч не буде", – додав мер столиці.

Скандал зі встановленням святкової ялинки у Києві

На початку листопада 2022 року мер Києва Віталій Кличко розповів, що масових гулянь на новорічні свята в столиці не буде, однак припустив можливість встановлення ялинки. Пізніше стало відомо, що якщо ялинку встановлять, її прикрасять у кольорах національного прапора, а на маківці замість зірки буде тризуб.

Згодом на сайті Офісу президента з’явилась петиція з пропозицією не встановлювати цьогоріч ялинку в центрі Києва, бо в умовах регулярних відключень світла й ракетних ударів Росії це святкування є недоречним. Після цього на сайті Київради з'явилася петиція із пропозицією все ж встановити головну новорічну ялинку в Києві, але за кошти меценатів.

Зрештою, міська влада столиці від ідеї встановлення ялинки не відмовилась. Щоправда, її відкриття буде без концертів, ярмарку й традиційного "містечка" з розвагами.

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