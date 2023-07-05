Авіапасажирів хочуть спонукати літати без багажу, таким чином зменшуючи вагу літака і обсяг шкідливих викидів в атмосферу.

Японська авіакомпанія Japan Airlines (JAL) з 5 липня 2023 року пропонує пасажирам, які прямують до Японії, "зарезервувати одяг", що буде доставлений до місця їх проживання після прибуття.

Таким чином, авіакомпанія хоче створити туристам умови для "подорожі з мінімальним багажем", пише The Washington Post з посиланням на повідомлення авіакомпанії.

При цьому наголошується, нести відповідальність за закупівлю, прання і доставку товарів, які будуть отримані з надлишкових запасів і вживаного одягу, буде одна з найбільших торгових компаній Японії Sumitomo.

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Як пише видання, запущена програма Any Wear, Anywhere спрямована на зменшення навантаження на пасажирів і літаки. Далі JAL планує відстежувати зміну ваги зареєстрованого багажу пасажирів і вивчати, як це впливає на викиди вуглекислого газу літаками протягом 14-місячного випробування.

Програма пропонує мандрівникам одяг в розмірах від маленького до дуже великого і в стилях, позначених як casual і smart casual. Комплект жіночого одягу smart casual включає в себе чорний теплий піджак, три светри, два топи, дві пари широких штанів і спідницю. Чоловіки можуть замовити комплект з пуховика, двох светрів, двох пар штанів і толстовки. Ціни стартують приблизно від 28 доларів.

Проте, зазначає видання, ще невідомо, чи будуть орієнтовані на фото мандрівники 21-го століття довіряти іноземній компанії вибір одягу протягом всієї поїздки. Також є побоювання, що пасажири просто замінять простір, який вони використовували б для одягу, іншими предметами.

Боротьба зі шкідливими викидами в атмосферу авіаційним транспортом

В останні роки в світі, а особливо в Європі, активно ведеться робота по скороченню викидів в атмосферу авіаційним транспортом. Крім посилення вимог до повітряних суден, багато європейських країн намагаються популяризувати залізничний транспорт як альтернативу авіаційному.

Водночас, у Франції частково заборонили авіаперельоти між містами всередині країни, якщо цю відстань можна подолати на поїзді за 2,5 години. Аналогічну систему планують ввести в Іспанії.

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