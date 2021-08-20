Фактично це філія оригінального музею, який з'явився в Нью-Йорку в 2016 році.

У Сінгапурі відкрився Музей морозива, який першого ж дня створив фурор в Instagram.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

На відкриття цієї пам'ятки пішло три роки — його появу відтягували, зокрема, і через пандемію коронавірусу.

Фактично це є філією оригінального музею, який відкрився в Нью-Йорку у 2016 році.

Музей займає площу понад 5,5 тис. кв. м і розташований в п'яти будівлях. По всій території розташовано багато різних інсталяцій і фотозон, зокрема п'ять кафе, де можна скуштувати морозиво з найекзотичнішими смаками, дискотека і навіть басейн глибиною в 60 см.

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Нагадаємо, раніше ми писали, що в Сінгапурі планують побудувати екологічно чисте місто майбутнього "Тенга" з фермами та підземною залізницею.

Також УНІАН про те, що вже скоро між Україною та Сінгапуром може з'явитися пряме авіасполучення.

Автор: Станислав Кожемякин