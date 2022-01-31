На даний момент основу парку авіакомпанії складають авіалайнери Airbus A320 на 180 місць.

Угорський лоукостер Wizz Air заявив про намір протягом найближчих 5 років збільшити середню місткість своїх літаків.

На даний момент основу парку авіакомпанії складають авіалайнери Airbus A320 на 180 місць. Wizz Air веде процес з виведення цих літаків і заміни їх на 239-місцеві авіалайнери Airbus A321neo. Про це повідомляє avianews.com.

У Wizz Air відзначили, що така стратегія дозволить продавати на маршрутах на третину більше квитків без збільшення частоти польотів.

Читайте такожЧерез негоду в Києві Wizz Air скасував рейси, частину літаків посадили у Львові

Wizz Air і нові літаки в Україні:

Літаки A321neo без обмежень можуть приймати тільки чотири аеропорти в Україні: Бориспіль, Львів, Харків та Одеса.

Як буде йти ситуація з іншими аеродромами, які зараз не можуть приймати A321neo, поки не повідомляється.

Wizz Air і її маршрути:

Wizz Air - найбільший лоукост-авіаперевізник в Центральній і Східній Європі. Флот компанія складається зі 137 літаків.

Нова національна авіакомпанія Об'єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ) Wizz Air Abu Dhabi 3 липня запустила регулярний рейс з Абу-Дабі (ОАЕ) до Києва. Цей маршрут з'єднує Міжнародний аеропорт Абу-Дабі з Міжнародним аеропортом "Бориспіль".

13 жовтня 2021 року з'явилася інформація про те, що Wizz Air відкриє 26 нових рейсів з України.

6 грудня 2021 року лоукостер Wizz Air вирішив скоротити кількість рейсів з України на час зими 2021-2022 років.

17 грудня 2021 року Wizz Air розширила мережу маршрутів з Києва.