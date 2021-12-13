В Карпатах оголосили штормове попередження.

Відділ гідрологічних прогнозів Українського гідрометцентру про небезпеку сходження снігових лавин у Карпатах наполегливо радить утриматись від походів на високогір'я.

Про це повідомляється на офіційній сторінці відділу в Facebook.

Зокрема, за даними Укргідрометцентру, значна сніголавинна небезпека (3 рівень) у зв’язку з інтенсивним приростом снігового покриву утримається:

13 грудня на високогір’ї Івано-Франківської області

13-14 грудня на високогір’ї Закарпатської, у середногiр'ї Львівської областей

У зв'язку з цим, мешканців цих регіонів та туристів попереджають про можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин.

Читайте такожВідтепер охочі вирушити у гори на Закарпатті можуть зареєструватися онлайнКрім того, помірна сніголавинна небезпека (2 рівень) очікується 14 грудня на високогiр'ї Івано-Франківської області.

Як повідомляє Погода.УНИАН, за словами синоптика Ігоря Кібальчича, до кінця поточного тижня в Україні встановиться сніговий покрив. Втім, висота першого снігового покриву буде дуже символічною – від 1 до 10 сантиметрів, і лише у Карпатах та на Прикарпатті очікується суттєвий приріст снігу протягом тижня на 15-30 сантиметрів, у високогірних районах – до півметра і навіть більше.

Автор: Марина Григоренко