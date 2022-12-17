Наразі вже відновлено енергопостачання на усіх головних ділянках і поступово стабілізується рух пасажирських поїздів.

В Україні в результаті вчорашніх російських ракетних обстрілів станом на ранок 17 грудня 2022 року затримується рух 24 залізничних поїздів, в окремих випадках затримка у графіку слідування складає до шести годин.

Як повідомляє прес-служба "Укрзалізниці" в Facebook, наразі вже відновлено енергопостачання на усіх головних ділянках і поступово стабілізується рух пасажирських поїздів.

"Станом на 10:00 24 рейсів "Укрзалізниці" прямують із затримками понад годину, 18 рейсів затримуються в межах години. 23 поїздів продовжують курсувати за графіком. Жодного поїзда далекого сполучення не скасовано", – йдеться у повідомленні.

Так, найбільші затримки зараз спостерігаються, зокрема, на таких рейсах:

№37/38 "Запоріжжя – Київ" (затримується на 6 год. 21 хв.);

№91/92 "Харків – Одеса" (6 годин);

№191/192 "Краматорськ – Одеса" (6 год);

№3/4 "Запоріжжя – Ужгород" (5 год. 37 хв.).

Також повідомляється, що, зважаючи на відставання поїздів від графіка та для зручності пасажирів, на маршрутах №712 "Київ - Краматорськ" та №732 "Київ - Дніпро" швидкісні поїзди "Інтерсіті" було замінено на поїзди зі спальними вагонами.

Також сказано, що Київська кільцева електричка курсує за графіком.

Ракетний обстріл 16 грудня 2022 року – що відомо

Україна з ранку 16 грудня 2022 року зазнала масштабної російської ракетної атаки. Повітряна тривога тривала понад чотири години. Загалом сили протиповітряної оборони військові знищили понад 60 із 76 випущених ворогом ракет.

Пізніше міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що внаслідок масованої ракетної атаки Росії 16 грудня було пошкоджено об'єкти енергетичної інфраструктури на сході та півдні України.

Внаслідок влучань по енергооб’єктах у кількох областях по всій Україні було запроваджено аварійні відключення світла.

"Укрзалізниця" через знеструмлення деяких ділянок руху внаслідок пошкодження енергетичної інфраструктури заявила про затримки поїздів. В роботу були введені резервні тепловози, що підстраховували поїзди на знеструмлених ділянках.

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