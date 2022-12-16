Київська кільцева електричка продовжує рух із затримками через знеструмлення на кількох столичних ділянках, але рух через обидва мости продовжується.

Через знеструмлення енергостистеми України в багатьох регіонах в результаті російських ракетних ударів 16 грудня 2022 року, вже 17 поїздів "Укрзалізниці" прямують із затримками на понад 30 хвилин.

Як повідомляють у прес-службі "Укрзалізниці", при цьому жоден поїзд далекого сполучення не скасовано. Резервні тепловози миттєво виведені в роботу і підстраховують на знеструмлених ділянках. Вокзали працюють на посадку та висадку через підземні переходи, люди перебувають в укриттях, усі "Фортеці незламності" у готовності.

При цьому в компанії нагадали: якщо ви пропускаєте свій рейс через тривогу – ви зможете доїхати наступним рейсом із тим же квитком.

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Зокрема, затримують наступні поїзди:

45/46 "Ужгород - Харків" +1:46

111/112 "Київ – Ізюм" +1:40

149/150 "Чернівці – Полтава-Півд." +1:20

31/32 "Перемишль – Запоріжжя" +1:18

21/22 "Трускавець – Харків" +1:17

707/708 "Київ – Чернігів" +1:17

15/16 "Рахів – Харків" +1:15

93/94 "Хелм – Харків" +1:15

131/132 "Дніпро – Львів" +1:13

119/120 "Львів – Запоріжжя-1" +1:11

721/722 "Київ – Харків" +1:10

731/732 "Київ – Дніпро" +1:07

725/726 "Харків – Київ" +1:07

715/716 "Перемишль – Київ" +1:01

По Одеській, Придніпровській та Південній залізницях приміські поїзди, що вже в дорозі, далі слідуватимуть під тепловозами зі спізненнями до 2 годин.

При цьому київська кільцева електричка продовжує рух із затримками через знеструмлення на кількох столичних ділянках, але рух через обидва мости продовжується.

Ракетний удар по Україні 16 грудня 2022 року – що відомо

У п'ятницю, 16 грудня, ранок для України почався з повітряної тривоги. Її оголосили у всіх областях у зв'язку із масованим запуском росіянами ракет.

Пізніше міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що внаслідок масованої ракетної атаки Росії 16 грудня було пошкоджено об'єкти енергетичної інфраструктури на сході та півдні України. Він попередив про можливе падіння обсягів геренації електроенергії.

Водночас в "Укрзалізниці" повідомили про знеструмлення низки залізничних дільниць у кількох областях: Харківський, Кіровоградській, Донецькій та Дніпропетровській.

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