Золота струна в божих руках: у В'єтнамі відкрили вражаючий міст (фоторепортаж)

Новий міст біля в'єтнамського міста Дананг миттєво став зіркою соцмереж та привабив численних туристів.

Неподалік від одного з найбільших міст В'єтнаму Данангу відкрили так званий "Золотий міст", який являє собою конструкцію золотого кольору, утримувану двома величезними кам'яними руками.

Читайте такожЛітній Київ показали з висоти пташиного польоту (фоторепортаж)

Знаходиться він на висоті понад 1400 метрів над рівнем моря, а довжина його сягає 152 метри. При цьому кам'яні руки умисно зістарені, щоб виглядало, ніби вони були створені кілька століть тому.

Міст облаштований уздовж гори Бана в саду Thien Thai Garden на території популярного курорту Ba Na Hills, облаштованого тут ще на початку ХХ століття.

Золотий міст почав користуватися шаленою популярністю серед туристів з самого моменту відкриття, а його фото миттєво розлетілися по соцмережах. Особливо облюбували це місце закохані парочки та молодята, які вже влаштовують на ньому весільні фотосесії.

Тим часом користувачі вже встигли порівняти конструкцію мосту з руками Бога, які його немов заколисують.

Як повідомляв УНІАН.Туризм, раніше були названі найкращі «гірські» краєвиди на планеті.