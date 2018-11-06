Не лише туман: Reuters опублікував барвисті фото осінньої Британії (фоторепортаж)

Інколи Туманний Альбіон може бути доволі яскравим та барвистим, навіть восени.

Reuters опублікував дивовижні осінні фото з різних куточків Великобританії. Виявляється, інколи Туманний Альбіон може бути доволі яскравим та барвистим, навіть восени.

Зокрема, на фото можна побачити околиці шотландського міста Пітлохрі, в тому числі штучний резервуар Лох-Фоскаллі. Свого часу тут були облаштовані рибопропускні споруди, які створили умови для міграції лосося. Тож не дивно, що місцина постійно приваблює численних рибалок.

Втім, не однією лише риболовлею може привабити мандрівників містечко Пітлохрі, адже тут дійсно мальйовничі краєвиди, особливо восени.

Крім того, зовсім поряд розташований знаменитий замок Блер, який був побудований ще у 1269 році та доволі непогано зберігся до наших часів.

Не менш вражаючими є Стоурхед Гарденс, які розташовані вже в Англії. Активний розвиток місцини відбувся у 18 столітті, і наразі тут можна побачити як чудові зразки архітектури того часу, так і мальовничі зразки садово-паркового мистецтва.

Ще одним "осіннім" дивом Англіє є Холм Святого Михаила у графстві Гластонбері (звідси і оригінальна назва місцини - Glastonbury Tor).

Як повідомляв УНІАН.Туризм, раніше були опублікувані дивовижні осінні фото швейцарського гірського озера Дерборанс.