У великих містах Європи наразі активно встановлюють головні ялинки, хоча масових заходів на свята не планується.

Пандемія коронавірусу, яка рік тому розпочалася з Китая та до березня 2020 року захопила увесь світ, досі продовжує псувати усім життя. Ось і новорічно-різдвяні свята, які щороку допомагають людям з кращим настроєм пережити холодну та темну зиму, опинилися під загрозою.

Читайте такожДо "дня народження" коронавірусу: в Гонконзі з розмахом та без соціальної дистанції відкривають нову локацію в Діснейленді (фоторепортаж)

Так, до різдвяних свят у христан західного обряду залишився лише місяць, і вулицям європейських міст щосили намагаються надати святкову атмосферу на ряду з перспективою локдауна на Різдво.

Тим не менш, надія помирає останньою - з 2 грудня у Великобританії припиняють національну ізоляцію від COVID-19 і запроваджують жорсткіші, ніж раніше, регіональні обмеження.

Водночас, у новому плані, який у понеділок представляє прем'єр-міністр Борис Джонсон, також міститимуться карантинні обмеження на час різдвяних свят. Втім, все ж можливо у Британії таки дозволять на Різдво родичам і друзям, що живуть за трьома різними адресами, зустрітися і разом провести свята.

Тим не менше, у великих містах Європи наразі активно встановлюють головні ялинки, хоча масових заходів на свята не планується, йдеться у сюжеті ТСН.

Так, у Брюсселі на центральній площі встановили головну ялинку - щоби прикрасити 18-метрове дерево, знадобилося 9 годин, майже кілометр гірлянд і 250 ліхтарів у формі квітів. А в Парижі яскравими різдвяними вогнями вже запалали Єлисейські поля. Церемонія, що зазвичай приваблює десятки тисяч людей, цього року відбулася взагалі без публіки. Тим часом у Римі на вулицях з’явилися так звані "передріздвяні патрулі" - місцеві поліцейські стежать, щоби, коли люди скуповують подарунки до свят, у крамницях і коло них не збиралися натовпи.

Ну а людям с особливо міцною психікою пропонуємо згадати, як раніше у Європі святкували Різдво, коли усього цього не було.

Інші новини за темою

Читайте свіжі новини туризму, шукайте ідеї для подорожей і дивіться мальовничі фото з усього світу на Телеграм канал УНІАН.Туризм.

Автор: Марина Григоренко