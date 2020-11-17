Варто зазначити, що на сьогодні невідомо, хто був нульовим пацієнтом.

У вівторок, 17 листопада, різні ЗМІ почали писати про те, що рівно рік тому - 17 листопада 2019 року - нібито з'явився COVID-19. Точніше в цей день в Китаї першій людині, яка заразилася коронавірусною інфекцією нового типу, поставили відповідний діагноз.

Варто підкреслити, що на сьогодні точно невідомо хто все-таки був нульовим пацієнтом. І існує кілька різних версій. Тому ця дата є приблизною.

Про те, що перший відомий випадок COVID-19 був підтверджений в Китаї 17 листопада, зокрема, написала газета South China Morning Post, посилаючись на дані китайського уряду.

Читайте такожУ світі з'явилася ще одна вакцина проти коронавірусу з ефективністю 95%

Згідно з цими даними, першою людиною, яка заразилася COVID-19, був 55-річний чоловік з провінції Хубей. І з цього моменту в Китаї почали реєструвати все більше нових випадків інфікування. А до 31 грудня 2019 року кількість підтверджених випадків COVID-19 в країні склала вже 266.

Водночас інші китайські вчені в журналі Lancet прив'язують першого діагностованого пацієнта до дати 1 грудня 2019 року.

А італійські вчені днями взагалі заявили, що коронавірус в їхній країні поширився ще з вересень 2019 року, тобто як мінімум за два місяці до його появи в Китаї, як вважається.

Коронавірус: важливо знати кожному

Британський таблоїд Daily Mail у вівторок, 17 листопада, написав про 67-річного чоловіка з графства Дорсет, який вважає себе "нульовим пацієнтом" з COVID-19 і першим британцем, який заразився коронавірусом. Брайан Стодлі був госпіталізований після сімейної поїздки до Риму у вересні 2019 року.

"Лікарі не могли зрозуміти, що зі мною не так, і я провів кілька тижнів з найгіршим кашлем в моєму житті, застрягши в ліжку, не в силах поворухнутися", – розповів він.

Як відомо, найбільш вірогідною гіпотезою походження СOVID-19 ВООЗ вважає появу нового вірусу на ринку морепродуктів і тварин в Ухані в провінції Хубей. Згідно з цією гіпотезою, інфекція передалася людині від тварини.

Коронавірус у світі:

Станом на ранок 17 листопада загальна кількість випадків заражень коронавірусною інфекцією у світі впритул наблизилося до 55 мільйонів.

У трійку найбільш уражених пандемією коронавірусу країн входять США (11202109 випадків), Індія (8845127) і Бразилія (5876464).

Очолюють сумну статистику смертності США - там зареєстровано 247175 померлих від COVID-19. На другому місці знаходиться Бразилія (166014), на третьому – Індія (130070).

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН