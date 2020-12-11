Щоб хоч трохи додати людям святкового настрою, вулиці міст по всьому світу все ж прикрасили святковими гірляндами і вогниками.

Пандемія коронавируса залишила жителів усього світу без традиційних різдвяних ярмарків - з масовими гуляннями, фестивалями, глінтвейнами та іншими веселощами.

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Так, чимало європейських країн дещо послабили карантинні заходи на свята, однак людям все одно заборонено влаштовувати масові святкування, вони повсюдно скасовані.

Тим не менш, щоб хоч трохи додати людям святкового настрою, вулиці міст по всьому світу все ж прикрасили святковими гірляндами і вогниками, а на центральних площах повстановлювали ялинки. Ось так зараз в Європі.

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Автор: Марина Григоренко