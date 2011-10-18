Фермер з Вінниччини створив приватний дитсадок

Керівник фермерського господарства с.Попелюхи Мурованокуриловецького району Вінницької області демонструє вже не перший рік модель соціально відповідального бізнесу.

Еталоном добробуту на території окремо взятої громади визнав губернатор Вінниччини Микола Джига створену соціальну інфраструктуру у с.Попелюхи під час робочої поїздки до Мурованокуриловецього району.

В дошкільному закладі перебуває 14 дітей, підприємець Петро Струсевич платить зарплатню працівникам-вихователям, забезпечує дітей чотириразовим харчуванням в день.

Оскільки у фермерському господарстві «Велес-Віта» є і тваринний комплекс, то в садочку проблем із заготівлею сировини не існує. До того ж, хліб тут випікають у районній пекарні, зерно для якої дають місцеві господарства за низькими цінами.

- В дошкільному закладі на столі у дітей усі натуральні продукти, вирощені на нашій території, - схвалює губернатор. – Так має бути у дітей на столі в усіх школах та дитсадках Вінниччини. Крім того, необхідно звернути увагу на стан здоров’я дітей, для цього треба збільшити перерви, надати дітям можливість для занять спортом на збудованих спортивних майданчиках.