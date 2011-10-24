Невідомі пограбували храм

За оперативним зведенням Бершадського райвідділу УМВС України у Вінницькій області, настоятель храму М.Я. Носик повідомив працівників міліції про те, з церкви зникли ікона Пресвятої Богородиці, виготовлена на дереві з напиленням жовтого кольору навколо образу, Євангеліє початку 20-го століття в окладі із жовтого металу (латунь) та гроші в сумі 180 гривень розмінною монетою.

У приміщення церкви невідомі особи проникли шляхом підбору ключа