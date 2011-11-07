Провідниця-контрабандистка - не байдужа до матрьошок
18:29, 07 листопада 2011Вінниця
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Закопала у вугілля 101 штуку
Контрабандних «деревяних красунь», символ сувеніру Росії, – матрьошки - знайшли вчора у потязі «Москва-Кишинів», який залишав Україну через пункт пропуску залізничного сполучення «Могилів-Подільський», - повідомляє Міжнародна агенція інформаційних розслідувань.
Під час прикордонно-митного оформлення потягу працівників пункту пропуску зацікавив ящик для збереження вугілля одного з вагонів. Оглядаючи його, вони «відкопали» у вугіллі 101 матрьошку. Власницею цієї сувенірної продукції виявилась провідниця, громадянка Молдови. На неї складено протокол про порушення митних правил. Товар, сума якого буде визначена пізніше, передали на таможню.
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