Провідниця-контрабандистка - не байдужа до матрьошок

Контрабандних «деревяних красунь», символ сувеніру Росії, – матрьошки - знайшли вчора у потязі «Москва-Кишинів», який залишав Україну через пункт пропуску залізничного сполучення «Могилів-Подільський», - повідомляє Міжнародна агенція інформаційних розслідувань.

Під час прикордонно-митного оформлення потягу працівників пункту пропуску зацікавив ящик для збереження вугілля одного з вагонів. Оглядаючи його, вони «відкопали» у вугіллі 101 матрьошку. Власницею цієї сувенірної продукції виявилась провідниця, громадянка Молдови. На неї складено протокол про порушення митних правил. Товар, сума якого буде визначена пізніше, передали на таможню.