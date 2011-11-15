Прокуратура Вінниччини захищає підприємство від митників

За інформацією ВГО «Комітет по боротьбі з корупцією», прокуратурою Вінницької області до Вищого адміністративного суду України направлено касаційну скаргу на постанову Вінницького окружного адміністративного суду та ухвалу Вінницького апеляційного адміністративного суду у справі за позовом одного із приватних підприємств до Вінницької митниці про визнання нечинним та скасування рішення митниці щодо митної оцінки і зобов’язання вчинити певні дії та стягнення надмірно сплачених митних платежів у сумі понад 102 тис. грн.