Прокуратура Вінниччини захищає підприємство від митників
09:11, 15 листопада 2011Вінниця
0 0
У Вищому адміністративному суді
За інформацією ВГО «Комітет по боротьбі з корупцією», прокуратурою Вінницької області до Вищого адміністративного суду України направлено касаційну скаргу на постанову Вінницького окружного адміністративного суду та ухвалу Вінницького апеляційного адміністративного суду у справі за позовом одного із приватних підприємств до Вінницької митниці про визнання нечинним та скасування рішення митниці щодо митної оцінки і зобов’язання вчинити певні дії та стягнення надмірно сплачених митних платежів у сумі понад 102 тис. грн.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter