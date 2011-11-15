Бюджети міст обласного значення тріщать по швах

10:33, 15 листопада 2011
Вінниця
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Наказано затягнути паски

Завершення бюджетного року видалося непростим  для області в цілому, а для міст обласного значення – особливо. Як повідомив на тематичній нараді голова Вінницької ОДА Микола Джига, загалом очікується незначне перевиконання обласного бюджету.  Але що стосується окремих міст, ситуація  не така оптимістична.

Так, бюджет  Могилева-Подільського традиційно недовиконується, цього разу -  на11 млн. гривень. Губернатор доручив обласному фінуправлінню  впродовж трьох днів розробити план виходу із ситуації, яку змогли б «розрулити» 40 млн. грн.
Для вирішення бюджетних проблем довелось взяти позику у розмірі 2. Млн.. гривень Жмеринці.

Необхідна допомога і бюджету Вінниці, де, як прозвітували обласні фінансисти, видатки профінансовано на 80%.
Микола Джига  наголосив на необхідності привести видатки бюджету у відповідність  із доходами. А також відповідально, ефективно і оперативно розпоряджатися бюджетними коштами.
Судячи з усього, як кінець року, так і бюджетний 2012-й рік пройдуть під гаслом жорсткої економії.

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