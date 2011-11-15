Фірташ продає вінничанам газ по $ 570

Комунальне підприємство Вінницької міськради «Вінницяміськтеплоенерго» 3 листопада уклало угоду з ПАТ по газопостачанню та газифікації «Вінницягаз» на постачання природного газу в листопаді 2011-го - грудні 2012-го. Вартість угоди склала 365 220 000 грн.

Про це повідомляється в «Віснику державних закупівель».

За 203 970 000 грн придбано 155,80 млн кв. м газу для виробництва теплової енергії, яка споживається населенням і релігійними організаціями. Вартість тисячі кубометрів склала 1309 грн.

За 161 240 000 грн придбано 35420000 кв. м газу для виробництва теплової енергії, яка споживається бюджетними установами та організаціями та іншими споживачами. Вартість тисячі кубометрів склала 4552 грн, або $ 569.

Ціна російського газу для України в четвертому кварталі 2011 року становить $ 400 за тисячу кубометрів, а в наступному році може збільшитися ще на 100 доларів.

ПАТ «Вінницягаз» контролюється групою Дмитра Фірташа.

Як повідомив сайт «Главком», торги були проведені за неконкурентною процедурою закупівлі «в одного учасника» через відсутність альтернативи на придбання природного газу в іншого постачальника на території Вінницької області.

Вартість газу в Україну регулюється Національною комісією з регулювання енергетики. Гранична ціна на природний газ для промислових споживачів та інших суб'єктів господарювання, для установ та організацій, які фінансуються з державного та місцевих бюджетів без урахування податку на додану вартість, збору до затвердженого тарифу на природний газ у вигляді цільової надбавки, тарифів на транспортування, розподіл та постачання природного газу за регульованим тарифом затверджено на рівні 3382 грн за тис. кв. м.