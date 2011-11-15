Жінка підозрюється у вбивстві власного немовляти

Днями до Бершадського райвідділу міліції надійшла інформація про те, що 44-річна місцева жителька може бути причетною до вбився своєї новонародженої дитини. Тривогу забили односельці, бо жінка була вагітною та невдовзі мала народжувати. Але після того, як ознаки вагітності зникли, дитина так і не народилася.

Аби перевірити достовірність даної інформації за вказаною адресою виїхала слідчо-оперативна група працівників міліції. Під час огляду будинку 44-річної жінки працівники міліції не виявили нічого підозрілого, а коли оглядали прилеглу до домогосподарства територію, то у вигрібній ямі туалету знайшли підозрілий поліетиленовий пакет міцно зав’язаний на вузол. У пакеті оперативники виявили тіло новонародженої дівчинки.

В ході проведення судово-медичного дослідження було встановлено, що дитина народилася живою, - повідомляє СЗГ УМВС України у Вінницькій області.

Під час розмови з горе-матір’ю з’ясувалося, що вагітність у неї була небажаною, аби її переривати вона звернулася до 70-річної жінки, мешканки міста Бершадь. Літня жінка, яка раніше була засуджена за незаконне проведення абортів та не мала відповідної медичної освіти, погодилась «допомогти». В домашніх умовах, за місцем свого проживання пенсіонерка провела штучні пологи. За даними попереднього розслідування, новонароджена дівчинка була втоплена у відрі з водою. Вже мертву дитину матір привезла у поліетиленовому пакеті додому та викинула у туалет.

За даним фактом порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого п.2, ч.2, ст. 115 – умисне вбивство малолітньої дитини, яка карається позбавленням волі на строк від 10 до 15 років або довічним позбавленням волі.