На Вінниччині відкрито малу гідроелектростанцію

Гідроелектростанції, які довгий час занепадали, тепер стають цікавими для держави. Все через «зелений тариф», який спонукає енергокомпанії відновлювати малу енергетику та продавати вироблене світло дорожче ніж зі звичайних станції. Саме визначення «зеленого тарифу» доводить: це пільгова ставка виготовленої енергії на альтернативних джерелах тобто біогазі, сонячних батареях чи воді.

Активно відновлювати гідроелектростанції почали на Вінниччині. Нове у запуску однієї із ГЕС - одночасне використання енергії води та сонця. Влітку станція більше працюватиме на сонячних батареях. А в зимовий період над виробленням світла трудитиметься вода. В області навіть затвердили спеціальну програму розвитку малої енергетики з загальним обсягом фінансування у 50 мільйонів гривень. Якщо усі задуми здійсняться то до 11 уже працюючих ГЕС додасться ще 12, з загальною потужністю 20 мільйонів ват.

- Сьогодні, коли ціна енергоносія зросла, то сьогодні кожен кіловат, чи калорія, вироблені з поновлених джерел енергії мають надзвичайне значення, - зазначає Президент Асоціації підприємств «Вінницятеплоенерго».

Слободо-Бушанська ГЕС має потужність у 264 кіловати. За рік від роботи станції держава зекономить понад триста тон умовного палива. А це приблизно 400 тон вугілля, або 280 тисяч кубометрів газу. А ще плюс станції вона працює на воді і вироблятиме екологічно чисте світло. Звичайно, ця енергія буде не дешевою, бо входить в кваліфікацію «зеленого тарифу». Зараз ця ставка майже 5 грн. за 1кВт виробленої електроенергії.