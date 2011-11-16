Обласна влада приглядається до армійських овочесховищ

Проблема зберігання вирощених на Вінниччині овочів та фруктів наразі стоїть дуже гостро. Область не має достатньо овочесховищ навіть для того, щоб до весни дотримати борщовий набір хоча б для потреб бюджетних закладів. Щоб поліпшити ситуацію і не купувати напровесні імпортні фрукти та овочі втридорога, влада приглядається до незатребуваних армійських овочесховищ.

Про це кореспонденту «УНІАН- Вінниччина» розповів начальник Головного управління економіки Вінницької ОДА Андрій Гижко.

- Ми звернулись до Міністерства оборони України з проханням провести інвентаризацію відомчих овочесховищ і виявити, які із них через скорочення війська не використовуються. Для нас навіть частина від наявних в області армійських овочесховищ, а їхня місткість - це десь 10 тис. тонн , стала б суттєвим ресурсом. Ми потенційно опрацьовуємо це питання, а паралельно шукаємо інвесторів, готових вкласти кошти в їх модернізацією на умовах надання (за державною програмою) 50%-ї компенсації вартості будівництва потужних овочесховищ.

Також, як сказав А. Гижко, керівництво області підтримало ініціативу Асоціації фермерів Вінниччини про спорудження міжрайонного овочесховища, де б аграрні підприємці могли зберігати свої врожаї овочів. Проектна вартість такого сховища – 2.5 млн. гривень.

- Ми наразі опрацьовуємо питання, як зможемо допомогти з будівництвом, щоб у вересні наступного року здати об’єкт, - сказав Андрій Гижко. - Це буде або надання пільгового кредиту, або компенсація кредитної ставки, якщо вони візьмуть кредит у комерційному банку.