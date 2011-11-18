Керманичі області та міста вшанували аграріїв

Трудівників агропромислового комплексу з Днем працівників сільського господарства вітали у музично-драматичному театрі ім. М.Садовського.

Пишатися дійсно є чим: історичний 4-мільйонний урожай зернових та майже 400 тис. тонн цукру забезпечили працівники сільського господарства області у 2011 році; найвищі надої молока та виробництва м’яса, яєць, вовни. За 10 місяців 2011 року виробництво сільгосппродукції зросло на 18%, в тому числі в рослинництві – на чверть.

«Найважливіше в селі – це люди. Ми повинні зберегти село, традиції, гуманітарну і культурну сферу на селі, щоб життя селян стало кращим, а рівень обслуговування в сільській місцевості підвищився», - зазначив голова Вінницької ОДА Микола Джига.

Цьогоріч в області визначили рейтинг найефективніших господарників в аграрній сфері. 6 кращих районів отримали символічні кубки. Окремими відзнаками також відзначили 27 сільгосппідприємств, 9 підприємств по напрямках діяльності та 11 представників харчової та переробної промисловості.

Голова Вінницької обласної ради Сергій Татусяк наголосив, що саме завдяки селянам Україні бути! А Вінницький міський голова Володимир Гройсман подякував виробникам області за організовані восени продовольчі ярмарки для городян.