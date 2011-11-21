Депутати хочуть знати, як виконується бюджет і облаштовується місто

Вінницька міська рада 25 листопада збереться на чергову сесію. У планах депутатів — розглянути виконання бюджету міста за 9 місяців, а також ознайомитися з ходом виконання програми “Муніципальне житло м. Вінниці”.

Також народним обранцям не байдуже, як облаштовується територія Вінниці. Відтак, у порядку денному звіт про виконання програми благоустрою міста на 2009-2012 роки, а саме, у минулому і поточному роках.

Міська рада також планує затвердити програму розвитку органів самоорганізації населення Вінниці на 2012/16 роки.

Серед переліку інших — питання фінансування видань з історії та культури рідного краю.