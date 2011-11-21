Депутати хочуть знати, як виконується бюджет і облаштовується місто
11:44, 21 листопада 2011Вінниця
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Буде сесія міськради
Вінницька міська рада 25 листопада збереться на чергову сесію. У планах депутатів — розглянути виконання бюджету міста за 9 місяців, а також ознайомитися з ходом виконання програми “Муніципальне житло м. Вінниці”.
Також народним обранцям не байдуже, як облаштовується територія Вінниці. Відтак, у порядку денному звіт про виконання програми благоустрою міста на 2009-2012 роки, а саме, у минулому і поточному роках.
Міська рада також планує затвердити програму розвитку органів самоорганізації населення Вінниці на 2012/16 роки.
Серед переліку інших — питання фінансування видань з історії та культури рідного краю.
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